Herkes köyü terk etti, o gitmedi. 72 yaşındaki Selami dede 11 yıldır tek başına yaşıyor

Misafirlerinin gelip gittiğini ifade eden Selami Salman, herkesin gittiğini ve yine günün sonunda yalnız kaldığını belirterek, "Tek başına yaşamak kolay değil ama benim için kolay, alıştım ben. Şimdi eş dost gelir otururuz, çay içeriz, muhabbet ederiz ve giderler. Ama ben bu köyde yine tek başıma kalırım. Elektriğim var, suyum var. İhtiyaçlarımı hava iyi olursa motor ile gider Taşpınar’dan, Karkın’dan, Aksaray’dan, Sağlık Köyden alır gelirim. 11 yıldır yalnızım" diye konuştu.

Salman’ın su ihtiyacı ise köyden gitmeyerek tek başına kaldığı için yıllar önce valilik tarafından çözüldü.