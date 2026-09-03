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Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

03.09.2026 19:38

AA

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Herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri Şanlıurfa olacak, İstanbul ise üçüncü sıraya gerileyecekti.

Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu?
Anadolu Ajansı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 9 Şubat 2026'da yayımladığı 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, dikkat çeken bir nüfus tablosunu da ortaya koydu. TÜİK verilerindeki “ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il” kayıtları üzerinden yapılan derlemeye göre, herkes nüfus kütüğünün bulunduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus sıralaması büyük ölçüde değişecekti.

Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? 1
Anadolu Ajansı

Verilere göre böyle bir durumda Türkiye'nin en kalabalık ili 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa olacaktı.

 

Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya ve 2 milyon 603 bin 870 kişiyle İstanbul izleyecekti.

 

İlk 10 şöyle sıralanıyor:

 

  1. Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103
  2. Konya: 2 milyon 702 bin 482
  3. İstanbul: 2 milyon 603 bin 870
  4. Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449
  5. Ankara: 2 milyon 75 bin 894
  6. Samsun: 2 milyon 32 bin 154
  7. Sivas: 1 milyon 988 bin 289
  8. Erzurum: 1 milyon 987 bin 876
  9. İzmir: 1 milyon 943 bin 223
  10. Hatay: 1 milyon 895 bin 656

Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? 2
Anadolu Ajansı

11. Bursa: 1 milyon 854 bin 212

12. Adana: 1 milyon 830 bin 974

13. Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380

14. Mardin: 1 milyon 800 bin 184

15. Van: 1 milyon 707 bin 753

16. Kahramanmaraş: 1 milyon 674 bin 443

17. Ordu: 1 milyon 602 bin 426

18. Trabzon: 1 milyon 591 bin 822

19. Kayseri: 1 milyon 528 bin 825

20. Malatya: 1 milyon 423 bin 293

21. Manisa: 1 milyon 423 bin 251

22. Mersin: 1 milyon 409 bin 944

23. Tokat: 1 milyon 399 bin 393

24. Çorum: 1 milyon 331 bin 917

25. Ağrı: 1 milyon 283 bin 450

26. Balıkesir: 1 milyon 276 bin 93

27. Antalya: 1 milyon 255 bin 834

28. Yozgat: 1 milyon 246 bin 902

29. Adıyaman: 1 milyon 220 bin 603

30. Afyonkarahisar: 1 milyon 168 bin 259

Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? 3
Anadolu Ajansı

31- Giresun: 1.159.815

32- Kastamonu: 1.077.670

33- Sakarya: 1.030.639

34- Kars: 1.016.817

35- Muş: 1.015.358

36- Denizli: 979.694

37- Aydın: 943.411

38- Elazığ: 942.972

39- Bitlis: 890.517

40- Batman: 881.122

41- Siirt: 870.385

42- Rize: 782.658

43- Şırnak: 757.421

44- Eskişehir: 754.969

45- Zonguldak: 735.830

46- Kütahya: 735.694

47- Sinop: 717.440

48- Osmaniye: 715.307

49- Çankırı: 686.967

50- Niğde: 678.344

51- Muğla: 667.264

52- Amasya: 655.598

53- Erzincan: 643.919

54- Aksaray: 602.971

55- Bingöl: 598.779

56- Kocaeli: 592.930

57- Kırşehir: 585.776

58- Tekirdağ: 566.243

59- Isparta: 564.561

60- Çanakkale: 555.582

61- Ardahan: 553.697

62- Nevşehir: 546.494

63- Kırıkkale: 542.951

64- Edirne: 500.733

65- Gümüşhane: 460.117

66- Artvin: 450.989

67- Bolu: 448.482

68- Kırklareli: 441.582

69- Düzce: 439.196

70- Uşak: 416.821

71- Karaman: 397.223

72- Burdur: 378.437

73- Hakkari: 369.399

74- Iğdır: 366.827

75- Karabük: 353.343

76- Kilis: 351.806

77- Bartın: 344.965

78- Bayburt: 288.939

79- Bilecik: 271.776

80- Tunceli: 256.768

81- Yalova: 131.080

Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu? 4
Anadolu Ajansı

Verilerde kullanılan “nüfusa kayıtlı olunan yer” kavramı da kişinin doğduğu şehri değil, MERNİS'te aile kütüğünün bulunduğu yeri ifade ediyor.

 

TÜİK'in tanımına göre bu veri Türkiye'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, herkesin doğduğu şehre dönmesi halinde oluşacak nüfusu değil, herkesin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu ilde yaşaması halinde ortaya çıkabilecek dağılımı gösteriyor.