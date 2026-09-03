Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu?
03.09.2026 19:38
Herkes nüfusa kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık şehri Şanlıurfa olacak, İstanbul ise üçüncü sıraya gerileyecekti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 9 Şubat 2026'da yayımladığı 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, dikkat çeken bir nüfus tablosunu da ortaya koydu. TÜİK verilerindeki “ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il” kayıtları üzerinden yapılan derlemeye göre, herkes nüfus kütüğünün bulunduğu şehirde yaşasaydı Türkiye'nin nüfus sıralaması büyük ölçüde değişecekti.
Verilere göre böyle bir durumda Türkiye'nin en kalabalık ili 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa olacaktı.
Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya ve 2 milyon 603 bin 870 kişiyle İstanbul izleyecekti.
İlk 10 şöyle sıralanıyor:
- Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103
- Konya: 2 milyon 702 bin 482
- İstanbul: 2 milyon 603 bin 870
- Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449
- Ankara: 2 milyon 75 bin 894
- Samsun: 2 milyon 32 bin 154
- Sivas: 1 milyon 988 bin 289
- Erzurum: 1 milyon 987 bin 876
- İzmir: 1 milyon 943 bin 223
- Hatay: 1 milyon 895 bin 656
11. Bursa: 1 milyon 854 bin 212
12. Adana: 1 milyon 830 bin 974
13. Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380
14. Mardin: 1 milyon 800 bin 184
15. Van: 1 milyon 707 bin 753
16. Kahramanmaraş: 1 milyon 674 bin 443
17. Ordu: 1 milyon 602 bin 426
18. Trabzon: 1 milyon 591 bin 822
19. Kayseri: 1 milyon 528 bin 825
20. Malatya: 1 milyon 423 bin 293
21. Manisa: 1 milyon 423 bin 251
22. Mersin: 1 milyon 409 bin 944
23. Tokat: 1 milyon 399 bin 393
24. Çorum: 1 milyon 331 bin 917
25. Ağrı: 1 milyon 283 bin 450
26. Balıkesir: 1 milyon 276 bin 93
27. Antalya: 1 milyon 255 bin 834
28. Yozgat: 1 milyon 246 bin 902
29. Adıyaman: 1 milyon 220 bin 603
30. Afyonkarahisar: 1 milyon 168 bin 259
31- Giresun: 1.159.815
32- Kastamonu: 1.077.670
33- Sakarya: 1.030.639
34- Kars: 1.016.817
35- Muş: 1.015.358
36- Denizli: 979.694
37- Aydın: 943.411
38- Elazığ: 942.972
39- Bitlis: 890.517
40- Batman: 881.122
41- Siirt: 870.385
42- Rize: 782.658
43- Şırnak: 757.421
44- Eskişehir: 754.969
45- Zonguldak: 735.830
46- Kütahya: 735.694
47- Sinop: 717.440
48- Osmaniye: 715.307
49- Çankırı: 686.967
50- Niğde: 678.344
51- Muğla: 667.264
52- Amasya: 655.598
53- Erzincan: 643.919
54- Aksaray: 602.971
55- Bingöl: 598.779
56- Kocaeli: 592.930
57- Kırşehir: 585.776
58- Tekirdağ: 566.243
59- Isparta: 564.561
60- Çanakkale: 555.582
61- Ardahan: 553.697
62- Nevşehir: 546.494
63- Kırıkkale: 542.951
64- Edirne: 500.733
65- Gümüşhane: 460.117
66- Artvin: 450.989
67- Bolu: 448.482
68- Kırklareli: 441.582
69- Düzce: 439.196
70- Uşak: 416.821
71- Karaman: 397.223
72- Burdur: 378.437
73- Hakkari: 369.399
74- Iğdır: 366.827
75- Karabük: 353.343
76- Kilis: 351.806
77- Bartın: 344.965
78- Bayburt: 288.939
79- Bilecik: 271.776
80- Tunceli: 256.768
81- Yalova: 131.080
Verilerde kullanılan “nüfusa kayıtlı olunan yer” kavramı da kişinin doğduğu şehri değil, MERNİS'te aile kütüğünün bulunduğu yeri ifade ediyor.
TÜİK'in tanımına göre bu veri Türkiye'de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, herkesin doğduğu şehre dönmesi halinde oluşacak nüfusu değil, herkesin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu ilde yaşaması halinde ortaya çıkabilecek dağılımı gösteriyor.