Herkes memleketine dönse Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olurdu?

Verilere göre böyle bir durumda Türkiye'nin en kalabalık ili 3 milyon 205 bin 103 kişiyle Şanlıurfa olacaktı.

Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya ve 2 milyon 603 bin 870 kişiyle İstanbul izleyecekti.

İlk 10 şöyle sıralanıyor: