Herkesin konuştuğu otobüs şoförü o anları anlattı. "Ekmek almaya inmiştim, şok oldum"
09.05.2026 16:20
Zonguldak'ta emekleyerek otobüse binen iki yaşındaki bebek, sosyal medyanın gündemine oturdu. Otobüsün şoförü o anlarda yaşananları anlattı.
Zonguldak'ta emekleyerek bindiği otobüste bir süre sonra şoför tarafından fark edilince ailesine teslim edilen bebek, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.
Olay, önceki gün Alaplı ilçesi özel halk otobüsü durağında meydana geldi. Karadeniz Ereğli'den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi.
Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse iki yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu. Çimen, araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti.
Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Garaj amirliğine dönen Çimen, çocuğu ekiplerin yanına götürdü. Ekiplerin çalışması ile ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi.
Zabıtaya başvuran aile, çocuğun garaj amirliğinde olduğunu öğrendi. Çimen, buraya gelen aileye çocuğu teslim etti. Çocuğun ailesinin Afgan uyruklu olduğu belirtildi.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
25 yıllık şoförlük yapan ve aynı zamanda Gökhasan Köyü muhtarı Gündüz Çimen, o anlarda yaşadıklarını anlattı. Ekmek almak için araçtan indiğini ve sonrasında evine doğru yola çıktığını söyleyen Çimen, "Araçtan bir çocuk sesi geldi. Bir anda şok oldum. Çocuk ağlıyordu, 2 yaşında, konuşamıyordu. Ağlıyor, feryat ediyordu. Durdum, arkaya doğru gidip baktım. Beşli koltuğun önünde bir tane kız çocuğu. Görünce şok oldum." dedi.
Çocuğu fark edince hemen hareket ettiği yere geri döndüğünü anlatan Çimen, etrafa baktığında kimseyi göremediğini belirterek durumu durak başkanına aktardığını söyledi. Polisi aradıklarını anlatan şoför, o sırada ailenin de zabıtaya başvurduğunu ifade etti.
Çimen şöyle devam etti:
"- Yarım saat sonra ailesi geldi, polislerle sorduk, 'Neredeydi, ne şekilde oldu’ diye. Bizim Site durağının karşısında telefoncu dükkanına girmiş annesi, babası da dükkanın önünde, elinden tuttuğunu söylüyor, çocuk bir anda elinden kurtuluyor, o anda benim arabanın kapısı açık, arabaya biniyor çocuk. Orada anne-babaya çocuğu teslim ettik. Onlar da sağ olsun teşekkür etti.
- O anlatılamaz, gerçekten şok oldum. İşim bitmiş, arabada yolcu yok. Bir anda çocuk ağlamaya başlayınca şok oldum. İnsan ne yapacağını da bilemiyor, o an ki şeyle. Şok oldum. Anlatılabilecek bir şey değil. Bir anne, baba 2 yaşında çocuğun elini nasıl bırakır. Gözden nasıl kaybolur? Ben şok oldum ama en büyük mutluluğum, çocuğun canına hiçbir şey gelmeden ailesine teslim ettim."