Herkesin konuştuğu otobüs şoförü o anları anlattı. "Ekmek almaya inmiştim, şok oldum"

Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse iki yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu. Çimen, araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti.

Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Garaj amirliğine dönen Çimen, çocuğu ekiplerin yanına götürdü. Ekiplerin çalışması ile ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi.

Zabıtaya başvuran aile, çocuğun garaj amirliğinde olduğunu öğrendi. Çimen, buraya gelen aileye çocuğu teslim etti. Çocuğun ailesinin Afgan uyruklu olduğu belirtildi.