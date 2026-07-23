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Heybeliada'da korku dolu an. Bir anda açığa sürüklenmeye başladılar

23.07.2026 11:12

İHA

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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar Heybeliada'da bir platformun halatını kopardı. Platformda mahsur kalanlar, tekneyle kurtarıldı.

Heybeliada'da korku dolu an. Bir anda açığa sürüklenmeye başladılar
IHA

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Heybeliada'da korku dolu an. Bir anda açığa sürüklenmeye başladılar 1
IHA

Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayarak halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı.

 

Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

Heybeliada'da korku dolu an. Bir anda açığa sürüklenmeye başladılar 2
IHA

Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi.

Heybeliada'da korku dolu an. Bir anda açığa sürüklenmeye başladılar 3
IHA

Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı.

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