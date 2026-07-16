"Hiç yorulmayan Türkler" Ankara'ya döndü
16.07.2026 10:08
Venezuela'daki deprem bölgesinde görev yapan AFAD ve TSK-DAK ekipleri, yerel halkın taktığı "Hiç yorulmayan Türkler" lakabıyla görevlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ve 4 bin 500'den fazla insanın yaşamını yitirdiği 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki şiddetli depremlerin ardından dost eli uzatan Türkiye, bölgeye sevk ettiği arama kurtarma ekiplerini yurda geri getirdi.
Afet bölgesindeki zorlu görevlerini başarıyla tamamlayan AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma (TSK-DAK) personeli ile teknik araç gereçleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, gece yarısı Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.
TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan 22 uzman personel, 4 özel eğitimli arama kurtarma köpeği ve AFAD görevlilerinden oluşan kahraman ekip, havalimanında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren tarafından karşılandı.
12 BİN KİLOMETRE ÖTEDE HAYAT İÇİN SEFERBERLİK
Deprem bölgesinde görev yapan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, Türkiye'den yaklaşık 12 bin kilometre uzakta gerçekleştirilen görevin önemine dikkati çekerek, "Venezuela'da meydana gelen depremler hepimizi derinden üzdü. 12 bin kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Okyanus ötesi bir görevdi. Venezuela halkına yardım ve destek götürdüğümüz için çok mutluyuz. Kendi özel ekipmanlarımız ve personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda sadece kendi çalışmalarımızda değil, diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerine de yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla destek olduk. Bu konuda bizden oldukça fazla destek aldılar." dedi.
Arama kurtarma faaliyetlerine 4 köpekle katıldıklarını belirten Çamurlu, "Sadece ekip arkadaşlarımızla değil, 4 can dostumuzla beraber gittik. Eğitimli köpeklerimizden de faydalandık. Venezuela halkı bize kucak açtı, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.
Venezuela'da Türk ekibine kahramanlık nişanı takdim edilmesine ilişkin konuşan Çamurlu, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Bu bizim normal görevimiz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır, her zaman yardım götürür. Biz de bu kapsamda görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Bizi bu şekilde onurlandırmaları çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de nişan taktılar" diye konuştu.
VENEZUELA HALKINDAN TÜRK EKİBİNE "HİÇ YORULMAYAN TÜRKLER LAKABI"
Venezuela'ya ulaşmalarının hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını dile getiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay, Türk ekibinin kamp dahi kurmadan sahaya çıktığını söyledi.
Türkay, "Venezuela'ya uzun bir yolculuğun ardından ulaştık. Kampımızı bile kurmadan arkadaşlarımızla iki gruba ayrılarak, 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Venezuela halkı, çalışmalarımız nedeniyle bize 'Hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktı. Bu da bizi gururlandırdı. Çalışmalarımız sırasında halkın bize gösterdiği yakınlık da ayrıca gurur vericiydi. Venezuela ile kurulan bu birliğin sadece devletler arası ilişkilerin ötesinde bir kardeşlik bağı oluşturduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.