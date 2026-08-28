Hiçbir yerde beton yok. 55 kişilik köye 100 bin turist geldi
28.08.2026 11:17
Antalya'da yalnızca 55 kişinin yaşadığı köy, düğmeli evleri, tarihi İpek Yolu, kervan yolu ve yaklaşık 600 yıllık camisiyle ilgi çekiyor. Köyü yılın ilk sekiz ayında 100 bin turist ziyaret etti.
Geçen yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan tarihi köy, bu yılın ilk 8 ayında nüfusunun yaklaşık bin 800 katı ile 100 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Yaklaşık 300-350 yıllık düğmeli evleriyle dikkat çeken tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor.
Beton yapılaşmanın bulunmadığı mahallede, yeni imar planıyla yapılacak yeni yapıların da ancak bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde, düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.
Toros Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Sarıhacılar, Antalya'nın alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. Kültür turizmi rehberleri tarafından düzenlenen turlarda Sarıhacılar'ın yanı sıra Ormana, Altınbeşik Mağarası ve Manastır Kanyonu da ziyaret ediliyor.
Kültür turizmi rehberi Zeynep Ocak, Antalya'nın yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle anılmaması gerektiğini söyledi.
Ocak, “Antalya insanların zihninde hep deniz, kum, güneş ve sahil şehri olarak düşünülüyor. Ancak Antalya bundan çok daha fazlası. Özellikle Toros Dağları'nın güzelliği, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri Antalya'nın turizm açısından farklı bir yüzünü ortaya koyuyor. Biz turistlerimizle haftada en az 2-3 gün Sarıhacılar başta olmak üzere düğmeli evleri görmek için buraya geliyoruz. Ormana'ya, Altınbeşik Mağarası'na ve yol üzerinde Manastır Kanyonu'na uğruyoruz.” dedi.
Bölgede turistlere tarihi ve doğal güzellikleri anlattıklarını belirten Ocak, "Buraların hem tarihinden, hem isimlerinin nereden geldiğinden hem de doğal güzelliklerinden bahsediyoruz. Hem yerli hem yabancı misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını görmeleri onları çok mutlu ediyor. Bu turlarımız da çok rağbet görüyor." diye konuştu.
Ocak, Sarıhacılar'ın tarihi İpek Yolu üzerindeki konumuna dikkat çekerken "Selçuklu açısından çok önemli bir mevkideyiz. Liman ile başkent arasındaki bağlantıyı kuran bir yolun üzerindeyiz. Köyün en önemli özelliklerinden biri de yolun sonradan köyün yanından geçmesi değil, köyün tarihi İpek Yolu'nun etrafında şekillenmiş olmasıdır. Geçmişte ticari açıdan çok önemli bir köy olmuş." ifadelerini kullandı.