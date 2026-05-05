Hıdırellez 2026 tarihi: Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri neler?
05.05.2026 11:13
NTV - Haber Merkezi
Baharın müjdeleyicisi, bolluk ve bereketin simgesi, binlerce yıllık kadim bir gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Doğa yeniden uyanırken her yıl olduğu gibi bu yıl da kalplerde umut, ellerde ise kağıtlara çizilmiş hayaller olacak. 2026 Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ritüelleri neler?
Dilek kapılarının ardına kadar açıldığı 2026 Hıdırellez için heyecanlı bekleyiş başladı. Halk inanışına göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu an bu gece gerçekleşiyor. Peki, Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri neler?
HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Hıdırellez, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da aynı tarihlerde kutlanacak. Ancak ritüeller, bugün akşam saatlerinden itibaren yapılmaya başlayacak.
Hıdırellez, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanıyor. Bu nedenle en önemli dilek ve dua ritüelleri 5 Mayıs akşamı (bu akşam) gerçekleşecek.
HIDIRELLEZ NEDİR?
"Hızır" ve "İlyas" isimlerinin birleşmesinden doğan Hıdırellez, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan mevsimlik bir bayramdır. İnanışa göre, Hızır Aleyhisselam, karada darda kalanlara yardım eder, toprağa bereket getirir. İlyas Aleyhisselam ise denizlerin hakimidir, suları korur.
Bu iki kutlu zatın yılda bir kez yeryüzünde bir gül ağacı altında buluştuğu gün, kışın sona erip sıcak yaz günlerinin başladığı tarih olarak kabul edilir. UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınmış olması, bu geleneğin evrenselliğini de tesciller.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?
Hıdırellez gecesi yapılacak her ritüelin temelinde "niyet" ve "semboller" yatar. İşte yıllardır aktarılan o gelenekler:
GÜL AĞACI RİTÜELİ
Hıdırellez’in en bilinen sembolüdür. 5 Mayıs akşamı, hayal ettiğiniz şeyin (ev, araba, bebek, başarı vb.) küçük bir modelini çizip veya küçük objelerle simgeleyip bir gül ağacının dibine gömmeniz veya dallarına asmanız gerekir. 6 Mayıs sabahı erkenden bu dilekler alınır ve (mümkünse) akan bir suya bırakılır.
CÜZDAN RİTÜELİ
Bereketin evinizden eksik olmaması için bu akşam cüzdanların ağzı açık bırakılır. Ayrıca, bakliyat torbaları veya un çuvallarının ağzı da bereketin girmesi için açık tutulur. Bazı yörelerde gül ağacının altına bozuk para bırakılır ve ertesi sabah bu para cüzdana konarak "bereket parası" olarak yıl boyu harcanmaz.
ATEŞTEN ATLAMA
Kötü enerjiden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanır. Ateşin üzerinden atlarken dertlerin ve kederlerin o ateşte yanıp kül olduğuna inanılır.
BEYAZ ELBİSE VE YEŞİL ALANLAR
6 Mayıs sabahı güneş doğmadan önce kalkmak uğurlu sayılır. Beyaz kıyafetler giyilir, kırlara gidilir veya yeşil alanlarda yürüyüş yapılır. Bu, yılın geri kalanının huzurlu ve ferah geçmesini simgeler.