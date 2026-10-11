Hiranur Nilgün Aygar cinayeti davası yeniden görülecek

Kızının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlatan baba Murat Aygar, olay günü yaşananları anlatarak "2025 yılının ağustos ayında kızım Hiranur Nilgün Aygar erkek arkadaşı ve yanında iki kişi tarafından bir aracın içerisinde başından silahla vurularak katledildi. Katledildikten sonra kızımı burada bir dereye atıyorlar bu üç kişi. Daha sonra bunlar yakalandı." dedi.

“DİĞER İKİ KİŞİ 4 AY CEZAYLA İŞİN İÇİNDEN SIYRILDILAR”

Yerel mahkemede görülen davada verilen cezaları kabul etmediklerini belirten Aygar, yargılama sürecine ilişkin, "Mersin yerel mahkemesinde yargılaması başladı. Yaklaşık 5 duruşma falan sürdü. 5 duruşmanın sonunda H.A.Ş., silahı çeken sadece müebbet ceza alırken, diğer yanındaki iki kişi de 4 ay cezayla işin içinden sıyrıldılar." ifadelerini kullandı.

“İSTİNAF DOSYAYA EL KOYDU”

Yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Aygar, "Biz bu cezaları kabul etmedik ve olayı bir üst mahkemeye taşıdık, istinafa taşıdık. İstinaf incelemesini yaptı. Tekrar dosyanın yeniden yargılanması için ve bizzat istinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu. Bu pazartesi günü kızımızın ilk duruşması var." diye konuştu.

“ÜÇÜNÜN DE EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM”

Yarın görülecek duruşma öncesinde 3 sanığın da en ağır cezayı almasını isteyen baba Aygar, tahliye edilen 2 sanığın serbest olmasına tepki göstererek, "Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de." dedi.