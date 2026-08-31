Hırsızlık için girdiler, ceset buldular

Hırsızlık için binaya giren A.E., asansör boşluğundaki su birikintisi içerisinde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

A.E. durumu arkadaşı İ. A.'ya bildirdi ardından da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAATLER SONRA ÇIKARILDI

Binaya gelen sağlık ekipleri, asansör boşluğunda bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması için ekipler, ilk önce asansör boşluğunda biriken suyu itfaiyenin yardımıyla tahliye etti.

Ölen kişinin cenazesi bulunduğu yerden saatler sonra çıkarıldı.