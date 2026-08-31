Hırsızlık için girdiler, ceset buldular
31.08.2026 10:54
İstanbul'da hırsızlık için bir binaya giren şüpheliler, asansör boşluğunda ceset buldu.
İstanbul Bahçelievler'de hırsızlık için binaya giren bir kişi, erkek cesedi buldu.
Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 22.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan boş bir binada meydana geldi.
İddiaya göre, inşaatı tamamlandığı halde yandaki boş arsanın sahibiyle anlaşmazlık yaşayan bina sahibi mahkemelik oldu.
Yandaki arsanın sınırını ihlal ettiği tespit edilen binanın yapımı mahkeme kararıyla durduruldu. Binanın uzun süredir boş olduğu öğrenildi.
HIRSIZLIK İÇİN GİRDİLER, CESET BULDULAR
Hırsızlık için binaya giren A.E., asansör boşluğundaki su birikintisi içerisinde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.
A.E. durumu arkadaşı İ. A.'ya bildirdi ardından da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAATLER SONRA ÇIKARILDI
Binaya gelen sağlık ekipleri, asansör boşluğunda bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesedin vücut bütünlüğünün bozulmaması için ekipler, ilk önce asansör boşluğunda biriken suyu itfaiyenin yardımıyla tahliye etti.
Ölen kişinin cenazesi bulunduğu yerden saatler sonra çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Cesedi bulan A.E. ile arkadaşı İ.A. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.