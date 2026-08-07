Holding patronuna bahis suçlaması. Tüm malvarlığına el konuldu

Raporda, şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden ardı ardına para girişleri olduğu, faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde işlemlere aracılık ettiği, farklı kişilere POS hizmeti sunduğu, çok sayıda POS cihazıyla işlem gerçekleştirdiği, şirket hesaplarına gelen tutarların büyük bölümünün elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu, bu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ve gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.

Şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanının Emrullah Canpolat, yönetim kurulu başkan vekillerinin Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdürünün Şahin Gergerli, mali işler müdürlerinin Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan ve operasyon bölüm müdürünün Şehmus Sidar Gergerli olduğu raporda belirtildi.