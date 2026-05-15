Hortum köyleri yıktı geçti. Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda

Köyleri ziyaret eden Vali Ali Çalgan, "Köyümüz 60 hane. Mevsim itibarıyla 22 ila 25 hane dolu, diğerlerinin sahipleri büyükşehirlerde yaşıyor." dedi.



Hortum nedeniyle bölgede ciddi hasarın meydana geldiğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:

"Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun. 5 yaralımız var. Bunların 3'ü buraya gelen ambulanslarda sağlıkçılar tarafından ayakta tedavi edildi. 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. Birinin solunum sıkıntısı vardı. Henüz enerji veremedik buraya. Cihaz enerjiye ihtiyaç duyduğu için hastaneye gönderdik. Birinde de kesi vardı, onu gönderdik."