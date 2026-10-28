Hortum, sağanak, fırtına: 4 şehirde turuncu kodlu alarm verildi, İstanbul için saat belli oldu

Antalya ve Muğla'da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor.

Yağmurun Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Benzer bir uyarı Muğla ve ilçeleri için de yapıldı. Hortum riskine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Antalya'da 26 Ekim günü yaşanan hortum olayında dört kişi yaşamını yitirmişti .