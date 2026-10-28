Hortum, sağanak, fırtına: 4 şehirde turuncu kodlu alarm verildi, İstanbul için saat belli oldu
28.10.2026 13:55
Son Güncelleme: 28.10.2026 13:55
Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Dört şehir için turuncu kodlu uyarı yapılırken, İstanbul'da yağmurun şiddetleneceği saat belli oldu.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava sistemi Türkiye'yi etkisi altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle dört şehre turuncu, 25 şehre ise sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteorolojinin turuncu kodlu uyarı yaptığı şehirler; Muğla, Antalya, Mersin ve Adana.
Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler ise şöyle: İstanbul, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Yalova ve Osmaniye.
GÜNEYDE ŞİDDETLİ YAĞMUR VE HORTUM TEHLİKESİ
Antalya ve Muğla'da halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor.
Yağmurun Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Benzer bir uyarı Muğla ve ilçeleri için de yapıldı. Hortum riskine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Antalya'da 26 Ekim günü yaşanan hortum olayında dört kişi yaşamını yitirmişti.
ADANA VE MERSİN'DE YEREL ŞİDDETLİ YAĞIŞ RİSKİ
Akdeniz'de Adana ve Mersin'e de turuncu kodu uyarı yapıldı. Adana ve Mersin'de beklenen sağanak yağışların yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması bekleniyor.
Sabah saatlerinden itibaren Adana'nın batısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
İSTANBUL'DA YARIN SABAHA DİKKAT
Sağanak yağış Marmara'da da etkili olacak.
Başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Yalova, Bursa ve Kocaeli'de yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Megakent İstanbul'daki yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerine doğru diğer şehirleri de etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde cuma günü de aralıklı ve yerel olarak devam edeceği belirtiliyor.
Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
BALIKESİR VE ÇANAKKALE İÇİN UYARI
Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'ye ise bu akşam saatleri için uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batısı başta olmak üzere Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.
GÜNEYDOĞU'DA DA RİSK VAR
Yurdun güneydoğusunda da şiddetli sağanak beklentisi var.
Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yağışların, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.
Beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.