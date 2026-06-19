İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunduğu yer ilk kez görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın çarşamba akşamından bu yana rehin tutulduğu prefabrik yapı ilk kez görüntülendi. İçeride birkaç sandalye, bir kitaplık ve boş kutular hariç bir şey olmadığı görüldü.