İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunduğu yer ilk kez görüntülendi
19.06.2026 11:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın çarşamba akşamından bu yana rehin tutulduğu prefabrik yapı ilk kez görüntülendi. İçeride birkaç sandalye, bir kitaplık ve boş kutular hariç bir şey olmadığı görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.
Ailesi, Karaal'ın kızının o anlara tanık olduğunu, saldırganların İBB yöneticisinin kafasına vurduğunu ve siyah bir çuval geçirerek araca bindirdiğini anlattı.
Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakası kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.
Karaal'ı arama çalışmaları yaklaşık iki gün boyunca devam etti. Polis, bu sabah saatlerinde Karaal'ı Tuzla'da
buldu.
Karaal kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olay yerinde üzerinde silah taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
Karaal'ın elleri kolları bağlı halde bulunduğu yer, prefabrik bir fabrikaydı.
İBB yöneticisinin çarşamba akşamından bu sabah saatlerine kadar tutulduğu yapı ilk kez görüntülendi.
İçerisinin inşaat halinde olduğu, birkaç sandalye, boş kutular ve bir kitaplık dışında hiçbir şeyin bulunmadığı görüldü.
Hastaneye kaldırılan Erhan Karaal'ın ise hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, bu süreçte güvenlik kamerası görüntülerinin önemli rol oynadığını söyledi:
“İBB yöneticisi 33-34 saatlik bir kaçırılmadan sonra sağ salim bulundu. Sağlık durumu iyi. Birazdan ailesiyle kavuşacak.”
Erhan Karaal'ın kurtarıldıktan sonraki ilk görüntüsü ise öğle saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. İBB yöneticisine boyunluk takıldığı görüldü.