İBB plajlarında sezon açıldı. İstanbullular 14 plajda denize girebilecek

İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Büyükada Plajı da açıldı.

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede "Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve adanın huzurlu atmosferinde denizin tadını çıkarmak için uzağa gitmenize gerek yok. Beltur Büyükada Plaj, büyüleyici manzarası, konforlu güneşlenme alanları ve içinizi ferahlatacak esintisiyle İstanbulluları bekliyor. Büyükada Meydanı'ndan BA-4 hattına binerek ulaşılan plaj için detaylı bilgiler için beltur.istanbul web sitesini ziyaret edebilirsiniz." denildi.