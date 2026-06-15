İBB plajlarında sezon açıldı. İstanbullular 14 plajda denize girebilecek
15.06.2026 09:04
Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) plajları bugünden itibaren kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek. Haber: Dilek Yaman Demir
Yaz mevsiminin başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB), plajlarıyla İstanbullulara deniz keyfini sunuyor.
Bu sezon toplam 14 plajda vatandaşlara hizmet verecek olan İBB, sahillerde duş, soyunma kabini, şemsiye, şezlong, kafe ve spor alanları gibi çeşitli hizmetleri de devreye aldı.
BÜYÜKADA PLAJI
İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Büyükada Plajı da açıldı.
Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede "Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve adanın huzurlu atmosferinde denizin tadını çıkarmak için uzağa gitmenize gerek yok. Beltur Büyükada Plaj, büyüleyici manzarası, konforlu güneşlenme alanları ve içinizi ferahlatacak esintisiyle İstanbulluları bekliyor. Büyükada Meydanı'ndan BA-4 hattına binerek ulaşılan plaj için detaylı bilgiler için beltur.istanbul web sitesini ziyaret edebilirsiniz." denildi.
CANKURTARANLAR SAHADA
İBB İlkyardım Eğitmeni Hüseyin Sıga, NTV'ye yaptığı değerlendirmede İstanbul'da 11 ilçede 50 plajda 600 cankurtaran, 15 ambulans ve 60 sağlık personeliyle hizmette olduklarını dile getirdi.
Sıga, "İstanbullular, güvenli bir şekilde plajlara girebilir." dedi. Sığa, 28 Eylül'de de sezonun biteceğini duyurdu.
İstanbul'da hizmet verecek İBB plajları şunlar:
Kadıköy Caddebostan
Küçükçekmece Menekşe Plajı
Arnavutköy Yeniköy Plajı
Sarıyer Kısırkaya Plajı
Silivri Kumluk Plajı
Büyükçekmece Albatros Plajı
Avcılar Denizköşkler Plajı
Silivri Selimpaşa Plajı
Silivri Semizkum Plajı
Çatalca Yalıköy
GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Plajlara turnikeli sistemlerden geçerek girilecek.
Ücretli giriş sistemiyle hizmet verecek plajda giriş ücretleri tam 300 TL, öğrenci 200 TL olacak.