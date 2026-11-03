İBB yöneticisi Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçırmışlardı. İstenen cezalar belli oldu

18 Haziran’da prefabrik konteyner içerisinde elleri, kolları ve gözleri bağlı bir kişinin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerinin, Karaal’ı yerde bağlı halde bulduğu belirtildi.

Olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen İsmail Aykurt’un ise tabancayla yakalandığı aktarıldı. Karaal hakkında düzenlenen 10 Ağustos 2026 tarihli hastane raporunda, yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi.

KAÇIRMA PLANINDAKİ GÖREV DAĞILIMI İDDİANAMEDE YER ALDI

Soruşturma kapsamında 15 GSM hattına ilişkin yapılan incelemede 319 ayrı ortak baz kaydı tespit edildi. İddianamede, Ercan Kösek, Sedat Aksoy, Mazlum Baran, Abdulkadir Baykara ve Ümit Aygül’ün olayın gerçekleştiği zaman diliminde aynı veya yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirtildi.

Bu kayıtların kamera görüntüleri ve araç tespitleriyle birlikte değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin olay öncesinde Karaal’ın aracına GPS takip cihazı yerleştirilmesi, evinin çevresinde gözetleme yapılması, kaçırma sırasında araçların kullanılması ve Karaal’ın farklı adreslere götürülmesi gibi eylemlerde rol aldıkları öne sürüldü.

Bazı şüphelilerin ise araç temini, konaklama, yemek ve ulaşım gibi konularda gruba yardım ettiği, İsmail Aykurt’un da Karaal’ın tutulduğu konteynerde gözcülük yaptığı belirtildi.