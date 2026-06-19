İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ortaya çıktı
19.06.2026 10:43
Son Güncelleme: 19.06.2026 11:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ortaya çıktı. Karaal, bu sabah saatlerinde polis tarafından elleri bağlı halde bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.
Ailesi, Karaal'ın kızının o anlara tanık olduğunu, saldırganların İBB yöneticisinin kafasına vurduğunu ve siyah bir çuval geçirerek araca bindirdiğini anlattı.
Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakası kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.
34 SAAT ARANDI
Çarşamba akşamı kaçırılan Karaal, iki gün boyunca her yerde arandı.
Polis, İBB yöneticisini bu sabah saatlerinde Tuzla ilçesinde prefabrik bir fabrikada elleri bağlı halde buldu. Olay yerinde üzerinde silah taşıyan bir kişi gözaltına alındı.
Toplam gözaltı sayısı ise 8 oldu.
NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, bu süreçte güvenlik kamerası görüntülerinin önemli rol oynadığını söyledi:
"İBB yöneticisi 33-34 saatlik bir kaçırılmadan sonra sağ salim bulundu. Sağlık durumu iyi. İlerleyen saatlerde ailesiyle kavuşacak."
Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:
“2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir.”