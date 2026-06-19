İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılma anı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.

Ailesi, Karaal'ın kızının o anlara tanık olduğunu, saldırganların İBB yöneticisinin kafasına vurduğunu ve siyah bir çuval geçirerek araca bindirdiğini anlattı.

Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakası kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.