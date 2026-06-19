İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması | Gözaltındaki 8 kişiyle ilgili yeni bilgiler
19.06.2026 13:39
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu isimlerden ikisinin müteahhit olduğu belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.
Ailesi herhangi bir düşmanları veya alacak verecek meselesi yaşamadıklarını söyledi.
Karaal, yaklaşık iki gün sonra Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı halde bulundu.
Kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan İBB yöneticisi, ilk ifadesinde zanlıların sürekli olarak konum değiştirdiğini, bir ara Kocaeli'ye dahi gittiklerini, Tuzla'daki adresin son konakladıkları yer olduğunu anlattı.
Bu sırada gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Star Haber Muhabiri Tugay Saday, NTV yayınında şunları söyledi:
"Gözaltındaki şüphelilerin 5'i, İstanbul'da ikamet etmiyorlar. Başka bir ildek sırf Erhan Karaal'ı kaçırmak için İstanbul'a gelmişler. Suç kayıtları da oldukça kabarık. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu başka şüphelilerin de olduğu belirlendi.
İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının artması bekleniyor. 8 şüpheliden 5'i kaçırma eylemine karışanlardı. 3 isme de alınan bir ifadeden dolayı gidildi."
Saday, ayrıntıları vermeden önce bu ifadenin bir Kültür AŞ çalışanına ait olduğunu belirtti:
“Kültür AŞ'de çalışan bir kişi ifadesinde Erhan Karaal'ın son dönemde genel müdürlük koltuğuna vekalet etmeye başlamasının hemen ardından ihale süreçlerinde yeni isimlerle çalışmak istediği, bundan bazı iş insanlarının rahatsız olduğunu, Yerebatan Sarnıcı'nın devrinden sonra bu rahatsızlığın arttığını, bu yüzden bir kişinin işten çıkarıldığını söyledi."
Saday iki müteahhit ve Kültür AŞ'de işten çıkarılan bir kişinin gözaltına alındığını söyledi, bu üç isimle eylemi gerçekleştiren beş kişinin birbirini tanımadığını da sözlerine ekledi.