İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması | Gözaltındaki 8 kişiyle ilgili yeni bilgiler

Star Haber Muhabiri Tugay Saday, NTV yayınında şunları söyledi:

"Gözaltındaki şüphelilerin 5'i, İstanbul'da ikamet etmiyorlar. Başka bir ildek sırf Erhan Karaal'ı kaçırmak için İstanbul'a gelmişler. Suç kayıtları da oldukça kabarık. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu başka şüphelilerin de olduğu belirlendi.

İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının artması bekleniyor. 8 şüpheliden 5'i kaçırma eylemine karışanlardı. 3 isme de alınan bir ifadeden dolayı gidildi."