İBB yöneticisi kaçırılmıştı. Son operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
23.06.2026 12:52
Son Güncelleme: 23.06.2026 13:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Son olarak beş kişinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal, geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı saat 21.00 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından kaçırıldı.
Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın plakasının, komşusunun araç plakası kopyalanarak hazırlandığı ortaya çıktı.
İBB yöneticisini arama çalışmaları yaklaşık iki gün boyunca devam etti. Polis, bu sabah saatlerinde Karaal'ı Tuzla'da buldu.
İlk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, kalanlar için adli kontrol kararı verildi.
Bu sabah saatlerinde beş kişi daha gözaltına alındı, bunların 4'ünün bizzat kaçırılma olayının içinde olduğu öğrenildi.
Son operasyona dair görüntüler ise bu sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı.
500 KİLO ALTIN İSTEMİŞLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Karaal, polise verdiği ilk ifadede kendisinden fidye istendiğini söyledi.
Karaal'dan "Sen kurumun başındaki kişisin, sende para vardır" diyerek önce 300 ardından da 500 kilo altın isteyen şüphelilerin, bu istekleri reddedilince saatlerce Erhan Karaal'a şiddet uyguladıkları öğrenildi.
Karaal'ın ifadesinde ayrıca "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Polis soruşturmasında Erhan Karal’ı kaçıran kişilerin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.
Yurt dışından aldıkları talimatla eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi.