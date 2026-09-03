NTV

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı

03.09.2026 15:23

AA

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı.

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı
Resmi Kurum

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için gerçekleştirilen başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

 

Yurt başvurularının sonuçları "yurt.ibb.istanbul" adresinde gençlerin erişimine açıldı.

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı 1
Resmi Kurum

11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

 

Asil listede yer alarak yurtlarda ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler, "yurt.ibb.istanbul" web sitesinden 5 Eylül saat 23.59’a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı 2
Anadolu Ajansı

Öğrenciler, 16-19 Eylül tarihlerinde istenen evrakla kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek. İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı 3
Resmi Kurum

Açıklamada İstanbul dışında yaşayan gençlerin başvurularının kabul edildiği yurtlarda hangi kriterlerin esas alındığına ilişkin şu bilgi paylaşıldı:

 

“Öğrencinin devam ettiği ya da kayıt olduğu eğitim programı tipi, öğrenim programı türü, hangi tip üniversite olduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme puan aralığı, mevcut öğrenci ise not ortalaması, vakıf üniversitesi öğrencileri için bursluluk oranı, öğrencinin yaşı, öğrencinin çalışma durumu ve varsa geliri, aile durumu, anne-baba meslekleri ve gelir düzeyleri, engellilik durumunun olup olmadığı, şehit yakını ya da gazi/gazi çocuğu olup olmadığı gibi kriterler esas alınarak öğrencilerin sıralamaları objektif bir şekilde belirlendi.”

İBB YURTLARI NEREDE? 4
Anadolu Ajansı

İBB YURTLARI NEREDE?

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:

 

Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı 5
Anadolu Ajansı

Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu

Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu