İBB yurt başvurusu başladı. Başvuru şartları ve günlük ücreti belli oldu

İBB yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması gerekiyor. Aynı zamanda öğrencinin ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması zorunlu kılınıyor.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması da belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda öğrencinin kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranıyor.