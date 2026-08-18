İBB yurt başvurusu başladı. Başvuru şartları ve günlük ücreti belli oldu
18.08.2026 13:19
İBB yurt başvuruları başladı. İstanbul'a gelecek üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB yurtlarına başvuru için bazı şartlar aranıyor.
İstanbul'a gelen üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB yurtları için başvurular başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 11'i Avrupa Yakası'nda, beşi Anadolu Yakası'nda hizmet veren yurtların 10'u kız, altısı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.
İBB YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?
2026-2027 akademik yılı için bugün itibarıyla "yurt.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden başlayan başvuru süreci 25 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek. Adayların İBB yurt başvurusu için bu sayfadaki adımları takip etmesi gerekiyor.
İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İBB yurtları için öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması gerekiyor. Aynı zamanda öğrencinin ailesinin kent sınırları dışında ikamet ediyor olması zorunlu kılınıyor.
Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması da belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda öğrencinin kamu personeli olmaması, yurt başvurusu yaptığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar aranıyor.
İBB YURT BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarına 4 Eylül'de yurt.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler 14 Eylül'den itibaren İBB yurtlarında kalmaya başlayabilecek. İBB yurtlarının bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil günlük 128 lira olacak.
İBB YURTLARI NEREDE?
Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları şunlar olacak:
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu