İBB'den D-100 uyarısı: Kilit kavşakta sol şeritler kapanacak

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından D-100 Karayolu'ndaki Göztepe Köprülü Kavşağı'nda trafik düzenlemesine gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nden (UYM) yapılan açıklamaya göre, Göztepe Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle sol şeritler geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Kavşaktaki çalışmanın 14 Kasım tarihinde başlayacağı açıklandı. Açıklamaya göre, bölgedeki çalışmanın 22 Kasım tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Göztepe Köprülü Kavşağı, Anadolu Yakası'ndaki önemli ulaşım noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kavşak, D-100'ün yanı sıra Fikirtepe ve Ünalan-Libadiye bağlantılarını da sağladığı için trafik yoğunluğu yaşanan noktalardan birinde yer alıyor.