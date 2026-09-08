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İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü

08.09.2026 06:15

AA

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Avcılar'da İBB'ye bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü.

İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü
Anadolu Ajansı

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunun yan yolunda seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.

 

Yoldan çıkan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI 1
Anadolu Ajansı

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ALT GEÇİT YOLU TRAFİĞE KAPATILDI 2
Anadolu Ajansı

ALT GEÇİT YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü 3
Anadolu Ajansı

 

-Kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü 4
Anadolu Ajansı