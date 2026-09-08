İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü
08.09.2026 06:15
Avcılar'da İBB'ye bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak alt geçit yoluna düştü.
İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunun yan yolunda seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
ALT GEÇİT YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
-Kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.