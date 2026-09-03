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İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı var

03.09.2026 08:24

Son Güncelleme: 03.09.2026 08:32

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı var
Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.

İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı var 1
Anadolu Ajansı

NTV Muhabiri Baran Bila; aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa S. ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de yer aldığı birçok ismin gözaltına alındığını aktardı.

İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı var 2
DHA

Gözaltına alınanlar arasında zabıta destek birimleri gibi farklı şubelerden yöneticiler de var. Polis ekiplerinin binalarda aramalar yaptığı da öğrenildi.