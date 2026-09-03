İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı var
03.09.2026 08:24
Son Güncelleme: 03.09.2026 08:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi.
NTV Muhabiri Baran Bila; aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa S. ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de yer aldığı birçok ismin gözaltına alındığını aktardı.
Gözaltına alınanlar arasında zabıta destek birimleri gibi farklı şubelerden yöneticiler de var. Polis ekiplerinin binalarda aramalar yaptığı da öğrenildi.