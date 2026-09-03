İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yöneticiye tutuklama talebi
03.09.2026 08:24
Son Güncelleme: 06.09.2026 16:22
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklama 5'i de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işinin de aralarında bulunduğu bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna ilişkin iddialar üzerine 3 Eylül Perşembe günü operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.
YOLSUZLUK İDDİALARIYLA İLGİLİ 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Bu süreçte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ile Bilirkişi raporunun da dikkate alındığı belirtilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada farklı birimler mercek altında.
Bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı, İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı sırasında da çeşitli usulsüzlükler yapıldığı iddia edilmişti.
Toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mali Şube polisleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.
7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa S., İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali T., eski İBB Mali İşler Daire Başkanı Neslihan V. ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan F. de bulunuyordu.
Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirilmişti.
Gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklama, 5 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler arasında yöneticiler bulunuyor.
-Abdulkerim H. (Tekniker)
-Ekrem B. (İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi)
-Mustafa D. (Mühendis)
-Mustafa S. (İBB Satın Alma Dairesi Başkanı)
-Talha Ö. (İBB Satın Alma Müdürü)
-Vedat T.
-Volkan K. (İBB Satın Alma Müdür Yardımcısı)
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer ise şunlardı:
- Ali T. (İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı/Kent Lokantalarından Sorumlu Birim Yöneticisi)
- Neslihan V. (İBB Finansman Müdürü)
- Gökhan F. (İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı)
-Onur G. (İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı-Cezaevinde)
-Mehmet Y. (İBB Satın Alma Şube Müdürü)
-Ülkü A. (İBB Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı)
-Berk Ş. (Yurt dışında)