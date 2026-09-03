İBB'ye yeni operasyon. Çok sayıda yöneticiye tutuklama talebi

Gözaltına alınan 12 isim arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa S., İşletmeler ve Kent Lokantaları Şube Müdürü Ali T., eski İBB Mali İşler Daire Başkanı Neslihan V. ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan F. de bulunuyordu.

Öte yandan bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu bildirilmişti.

Gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklama, 5 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler arasında yöneticiler bulunuyor.

-Abdulkerim H. (Tekniker)

-Ekrem B. (İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi)

-Mustafa D. (Mühendis)

-Mustafa S. (İBB Satın Alma Dairesi Başkanı)

-Talha Ö. (İBB Satın Alma Müdürü)

-Vedat T.

-Volkan K. (İBB Satın Alma Müdür Yardımcısı)

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer ise şunlardı:

- Ali T. (İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı/Kent Lokantalarından Sorumlu Birim Yöneticisi)

- Neslihan V. (İBB Finansman Müdürü)

- Gökhan F. (İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı)

-Onur G. (İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı-Cezaevinde)

-Mehmet Y. (İBB Satın Alma Şube Müdürü)

-Ülkü A. (İBB Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı)

-Berk Ş. (Yurt dışında)