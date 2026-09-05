İbrahim Ekici'nin ölümünde yeni iddia. "Mine üfürükçüyle görüştü, sabaha kadar seyretti"

"Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi." diyerek iddialarını sıralayan Tuba O., "Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı." dediği ortaya çıktı.

Binada oturan komşuların da ifadelerinde saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi, mide bulantısı ve kusma gibi sesler duyduklarını kendi ifadesinde aktaran Tuba O., "Bu sesler sabah kesilmiş." dedi.