İbrahim Ekici'nin ölümünde yeni iddia. "Mine üfürükçüyle görüştü, sabaha kadar seyretti"
05.09.2026 10:55
Son Güncelleme: 05.09.2026 10:57
İbrahim Ekici’nin ölümüne ilişkin yeni ifade ortaya çıktı. Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gün "üfürükçü" Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğü sabaha kadar onun dediklerini yaptığı iddia edildi.
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici'nin ölümü ele alınıyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, telefon incelemelerinde İbrahim ve Mine Ekici ile “üfürükçü” Hüseyin Sarıbaş arasındaki telefon görüşmelerini ortaya çıkardı. Olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceğini değerlendiren savcılık ise soruşturma kapsamında Kasım 2025'te Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi.
Sarıbaş tutuklanırken Ekici ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Sarıbaş ve Ekici hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "eşi tasarlayarak öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasınad ise Sarıbaş tahliye edildi.
ÖLDÜĞÜ GÜN "ÜFÜRÜKÇÜ" İLE GÖRÜŞMÜŞ
Yargılama devam ederken yeni ifadeler ortaya çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O.'nun ifadesinde çıkan çeken ayrıntılar yer aldı.
İfadesine başvurulan Tuba O., arkadaşı Mine'nin İbrahim Ekici'nin öldüğü gün Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğünü iddia etti.
"İBRAHİM'İN ÖLÜMÜ SEYRETMİŞ"
"Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi." diyerek iddialarını sıralayan Tuba O., "Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı." dediği ortaya çıktı.
Binada oturan komşuların da ifadelerinde saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan kadın sesi, mide bulantısı ve kusma gibi sesler duyduklarını kendi ifadesinde aktaran Tuba O., "Bu sesler sabah kesilmiş." dedi.
İBRAHİM EKİCİ OLAYI NEDİR?
Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayda, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar dikkat çekiyor.
Biri elektrik teknikeri biri de radyoloji teknikeri olan İbrahim-Mine Ekici çifti, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa ararken hayatları kendisini 170 yaşında, 270 ruhani asker ile dolaşan ve seçilmiş kişi olarak tanıtan belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş ile kesişti.
Zaman içerisinde Hüseyin Sarıbaş'ın Ekici çiftini çocuklarıyla beraber ölmeleri gerektiğine inandırdığı onlara cennet ve yeniden diriliş vadettiği öne sürüldü ve "üfürükçü Hüseyin"in aileye ölüm tarihlerini bile verdiği iddia edildi.
Dikkat çeken bir başka bir ayrıntı da ise Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici ile kendisinin safkan bir çocuklarının olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici’yi ikna etmesine yönelik iddia.
ÖLÜM TARİHİ İDDİASINDAN ÖNCE VEFAT ETTİ
Üfürükçü Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine cin girdiğini öne sürdü. Mine Ekici ile birlikte olması halinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi “veliahdı” olacağını söylediği de ileri sürüldü.
İbrahim Ekici, Hüseyin Sarıbaş’ın kendisine verdiği ölüm tarihinden önce hayatını kaybetti. Sarıbaş'ın, Ekici'ye 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söylediği ileri sürülmüştü.
İddiaya göre İbrahim Ekici de söylenenlere inanarak 21 Ağustos'u beklemeye başladı. Ancak beklenen tarihten aylar önce, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin otopside kesin biçimde belirlenememesi ise soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
"ADAMI ÖLDÜRDÜM, ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"
İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği aktarılan telefon konuşmaları, dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak gündeme geldi.
Kayıtlara göre Mine Ekici'nin Sarıbaş'a, “Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?” dediği aktarıldı. Bu sözlerin hangi bağlamda söylendiği ve dosyadaki diğer delillerle birlikte hukuki olarak nasıl değerlendirileceği yargılama sürecinde netleşecek.
Dosyanın diğer şüphelisi Hüseyin Sarıbaş ise İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Böyle bir gücü olmadığını savunan Sarıbaş'ın açıklaması da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirildi.
Sarıbaş'ın, “Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın.” şeklindeki sözleri aktarıldı.