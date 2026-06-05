Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“MHP İl Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz başta olmak üzere, MHP İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız ile Gazi Meclisimizde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantımıza katılarak tarihi ve ufuk açıcı hitaplarını dinledik. Toplantı sonrasında liderimizin hayır dualarını alarak kendilerini selamlama şerefine nail olduk. Ankara programımızı, 'Fikirlerine, çizgisine ve emanetine sahip çıktığımız ve açtığı yolda gösterdiği hedefe kararlılıkla bağlı olduğumuz' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de dualarla yad ederek ve izinden gitme sözümüzü tazeleyerek taçlandırdık. Liderimizin izinde, tek yürek halinde mukaddes davamız ve İstanbul’umuz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”