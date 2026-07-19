"İçinde şeytan var" deyip ablalarına dehşeti yaşatmıştı: Dokuz gün sonra acı haber geldi

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed Doğan, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım." dedi.

Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti.

Doğan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.