Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'den itibaren ülke geneline yayıldı.

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287'si kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88'i sürücü belgesi, toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. Bu sürelerin sonunda geçersiz hale gelecek belgelerin yenilenmesi gerekiyor.

2026 sonuna kadar, geçerlilik süresi sona eren 112 bin 791'i kimlik kartı ve 374 bin 805'i sürücü belgesi, toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

“EN FAZLA BELGE YENİLEME İHTİYACI 2029'DA OLACAK”

Gelecek 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmesi gereken belge sayısı 2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 olacak.

En fazla belge yenileme ihtiyacı 2029'da ortaya çıkacak. Söz konusu yılda 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.