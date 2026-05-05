İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. Uğur Çalışkan heryerde aranıyor
05.05.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'da kaldığı apart otelin penceresinden sinekliği parçalayarak çıkan ve 75 gündür haber alınamayan Uğur Çalışkan için devreye girdi. Çiftçi, gerekirse bir JASAT ekibi görevlendirileceğini söyledi.
27 yaşındaki Uğur Çalışkan, Van'da kafe işletmeciliği yapıyordu. 19 Şubat 2026’da Adana'da katıldığı bir fuarın ardından Hatay'a giden adam, akrabalarının da olduğu apart otele yerleşti.
Aynı gece sinekliği parçalayarak odasının penceresinden çıkıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı.
Kayıp ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri devreye girdi. Bu süreçte Çalışkan'ın psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürüldü, aile bu iddiaları reddetti:
“Kesinlikle Uğur bipolar hastası değildir. Kendisine konulmuş herhangi bir tanı yok. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. 19 Şubat’tan bu yana kardeşim kayıp.”
"Günler, haftalar geçti ama bir sonuç yok. Uğur nerede, Uğur’a ne oldu? Neden bulamıyoruz? Elbiseleri bulundu ama kendisi yok. Lütfen bunu bir insanlık görevi olarak görün; kamuoyu ve basın sorun, sorgulayın."
"HER ŞEY DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE KATLANMIŞ"
Uğur'un eşyaları, 26 Şubat'ta arazide düzgün bir şekilde katlanmış halde bulundu. Aile her şeyin düzgünce yerleştirilmesine dikkati çekti:
“Dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz.”
"LÜTFEN, BİZ KARANLIKTAYIZ"
Ağabey Tarık Çalışkan, kardeşinin kayboluşunun 75. gününde sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslendi:
“Lütfen biz karanlıktayız, lütfen bize bir ışık olun, bize ışığınızı yakın. Günlerdir perişanız ”
"GEREKİRSE BİR JASAT EKİBİ GÖREVLENDİRECEĞİZ"
Çiftçi, Çalışkan'ın paylaşımına sessiz kalmadı.
Konudan haberdar olduğunu belirten İçişleri Bakanı, “Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz” dedi.
Çiftçi, “Süreci yakından takip ediyorum, rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin” diye de ekledi.