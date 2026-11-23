İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı yapacak. Başvurular ne zaman, şartlar neler?
23.11.2026 08:47
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için İçişleri Bakanlığı’ndan beklenen istihdam duyurusu geldi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerine toplam 1170 personel alınacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 1170 personel alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı.
İlanın duyurulmasının ardından memur adayları, personel alımı başvuruları için aranan şartları ve KPSS puanını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
1170 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.
KPSS ŞARTI ARANACAK
ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlık tarafından yayımlanan ilan sonrasında adaylarda aranacak başvuru şartları belli oldu. Buna göre;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
c) Son başvuru tarihi (11.12.2026) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.