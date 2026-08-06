İçişleri Bakanlığı açıkladı. 71 ilde 844 şüpheli tutuklandı

Açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"1955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."