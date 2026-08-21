31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecekti.

Ancak o dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Müsavat Dervişoğlu'nun "Zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." şeklindeki ifadesi sonrası planlar değişti.

Saadet Partisi'nin adayı olarak yarışa giren Şahin, yüzde 26,1 oy alarak seçimi ikinci tamamlandı.