İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırma. iPhone'dan üteye kadar milyonlarca eşya satıldı

İhalede 21 grupta toplam 7 bin 443 eşya satışa sunulurken bu eşyalar ise 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu.

Satışı gerçekleşmeyen grupta yer alan 123 cep telefonu ise 740 bin lira değer biçilmesine rağmen satılamadı.