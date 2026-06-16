İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırma. iPhone'dan üteye kadar milyonlarca eşya satıldı
16.06.2026 15:08
İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla 1 milyon 366 bin liraya satıldı.
İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda yolcular tarafından unutulan, sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan veya yasal muhafaza süreleri sona eren eşyalar satışa sunuldu.
Aralarında cep telefonu, tablet, motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu toplam 7 bin 566 ürün, Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satıldı.
1 MİLYON 366 BİN LİRA
İhalede 21 grupta toplam 7 bin 443 eşya satışa sunulurken bu eşyalar ise 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu.
Satışı gerçekleşmeyen grupta yer alan 123 cep telefonu ise 740 bin lira değer biçilmesine rağmen satılamadı.
Karaköy'deki İETT binasında Komisyon Başkanı Samet Şeker'in yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bininin yeniden sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
EN ÇOK UNUTULAN EŞYALAR
İstanbulluların son bir yılda İETT araçlarında en çok unuttuğu eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik gelirken; en sıra dışı unutulan eşyalar arasında ise paten, gitar, abajur, süpürge, kask, olta, matkap, drone ve saç düzleştiricisi yer aldı.
İHALE İÇİN ANKARA'DAN GELDİ
Açık arttırma içi Ankara'dan gelen Meltem Şat isimli vatandaş, “Benim kendi adıma aldığım ürünler ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefon takımlarıydı. Ankara'dan özellikle bu ihale için geldik." diye konuştu.