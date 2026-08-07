İHA ve füze saldırısında hasar görmüştü. İstanbul Boğazı'ndan geçti

Büyük tehlike atlatan 173 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinde görevli 19 Azerbaycanlı, 1 Türk, 1 Ukraynalı ve 1 Mısırlı olmak üzere toplam 22 kişilik mürettebat, saldırılardan yara almadan kurtulmuş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Üst üste yapılan saldırılar sonucu kargo ambarlarından birinde, ambar kapağında ve güverte alanlarında yapısal hasar oluşan M/V Lady Zehma, kendi itki gücünü (motorunu) korumayı başarmıştı.

Saldırı sonrasında herhangi bir deniz kirliliği veya çevreye zararlı sızıntıya yol açmayan hasarlı gemi, operasyonel olarak yoluna devam ederek bugün İstanbul Boğazı sularından geçti.