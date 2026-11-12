İki günde iki kadın balkondan düştü. Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı ayrıntılar
12.11.2026 11:00
İki günde iki kadın evlerinin balkonundan düştü. Doktor Pelin Pınar hayatını kaybederken diğer kadın N.T. yaşam savaşı veriyor. Pınar'ın ölümünün ardından soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul'da geçen iki günde iki kadın evlerinin balkonundan düştü.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olarak görev yapan Pelin Pınar, 10 Kasım'da oturduğu binanın balkonundan düştü.
6'ncı kattan düşen Pelin, hayatını kaybetti. Pınar'ın ölüm nedenini belirlemek için cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Genç kadının sevgilisi olayın kendisi lavaboda olduğu sırada gerçekleştiğini ileri sürdü.
9 GÜN SONRA NİŞANLANACAKMIŞ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, genç kadının erkek arkadaşı N.Ö., Pınar'ın kısa süre önce düşük yaptığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti.
21 Kasım'da nişanlanacaklarını öne süren N.Ö., olay günü takı alışverişi ve nişan elbisesi bakmaya gittiklerini, eve geldiklerinde Pelin'in alkol aldığını öne sürdü. Genç kadının, bebeği düşürmesinden dolayı kendisini kötü hissettiğini ve ağlamaya başladığını da ileri süren N.Ö., Pınar'ı teselli ettikten sonra lavaboya gittiğini ve olayın o sırada gerçekleştiğini iddia etti.
Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
HASTANEDEN TAZİYE MESAJI
Hastane yönetimi de Pınar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Diğer olay ise Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde gerçekleşti.
Dün gece saat 22.00 sıralarında binanın 6’ncı katında yaşayan N.T. isimli kadın, evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken N.T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlattı.
"İYİ İNSANDIR"
Olayın gerçekleştiği sokakta esnaflık yapan Ramazan Kaya, N.T.'nin yıllardır komşusu ve iyi bir insan olduğunu dile getirdi.
"Ailecek de herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evde eşiyle beraber kalıyordu." diye konuşan Kaya, "Çocukları da var ama başka yerde oturuyorlar. N.T.’yi en son iki gün önce gördüm. Buradan geçtiğinde hal hatır sorardı." dedi.