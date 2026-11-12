İki günde iki kadın balkondan düştü. Doktor Pelin Pınar'ın sır ölümünde acı ayrıntılar

Diğer olay ise Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde gerçekleşti.

Dün gece saat 22.00 sıralarında binanın 6’ncı katında yaşayan N.T. isimli kadın, evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken N.T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlattı.

"İYİ İNSANDIR"

Olayın gerçekleştiği sokakta esnaflık yapan Ramazan Kaya, N.T.'nin yıllardır komşusu ve iyi bir insan olduğunu dile getirdi.

"Ailecek de herhangi bir sıkıntıları yoktu. Evde eşiyle beraber kalıyordu." diye konuşan Kaya, "Çocukları da var ama başka yerde oturuyorlar. N.T.’yi en son iki gün önce gördüm. Buradan geçtiğinde hal hatır sorardı." dedi.