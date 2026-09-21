İki günlük kış geliyor. Sıcaklık sert düşecek, montlarınızı hazırlayın
21.09.2026 10:09
Son Güncelleme: 21.09.2026 12:31
Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde kış yaşanacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Montlarınızı hazırlayın." uyarısında bulundu.
Havanın parçalı bulutlu, sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da bugün bahar tadında geçecek. Ancak bu durum yarınla beraber değişecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İki günlük kış yaşayacağız. Montlarınızı hazırlayın." diyerek beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kısa süreli bir kış yaşayacağız. Ülkenin her yeri etkilenemeyecek. Soğuk hava dalgası yurdun kuzey kesimlerini; İstanbul, Batı Karadeniz taraflarını etkileyecek.
RUSYA ÜZERİNDEN GELİYOR, EN SOĞUK GÜN ÇARŞAMBA"
-İstanbul'a soğuk hava girişi yarın olacak. Rusya üzerinden Balkanlar'a inerek ülkemize giriş yapacak. Ama en soğuk gün Çarşamba olacak.
-Yarın İstanbul yavaş yavaş 20 derece hatta altına da inecek. Özellikle öğleden itibaren iş çıkışı, okul çıkışına dikkat edelim.
“MONT GİYMEYE İHTİYACIMIZ OLACAK”
-Çarşamba günüyse sıcaklık 15 dereceye kadar düşecek. Soğuk ve yağmurlu bir gün olacak. Umarım montlarınız kolay ulaşılabilecek yerdedir. Çünkü monta ihtiyacınız olacak.
EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ DE ETKİLECEK
-Tabii bu soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu Bölgesi de etkilenecek. Ankara, yarın 24 derece. Çarşamba günü Başkent'te de sıcaklık 18-19 dereceye düşecek ve yağmur var.
-İzmir'de de yarın yağmur var. Yarın burada sıcaklık 26 derece ama Çarşamba günü 22 dereceye inecek. Zonguldak da İstanbul kadar serinleyecek.
"KARTALKAYA'YA SULU KAR BİLE YAĞABİLİR"
-Hatta bu soğuk hava dalgasıyla birlikte belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
-Yağışlardan daha çok yurdun kuzey hattı etkilenecek; Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak. Özellikle bu saydığım şehirlerde yağışlar şiddetli olacak. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun.”
SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?
-Cumadan itibaren yeniden sıcaklıklar yükselecek. Hafta sonu İstanbul'da 25-26 derecelere çıkacak."
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun genelinde hava parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun’un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa 27, Çanakkale 30, İstanbul 26 derece.
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli 32, İzmir 30, Muğla 31 derece.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 33, Antalya 30, Hatay 30 derece.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 27, Eskişehir 26,Konya 26 derece.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 23, Düzce 25, Sinop 26 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında) ile Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 28, Rize 25, Trabzon 24 derece.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 25, Kars 25, Malatya 30 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır 33, Gaziantep 31, Mardin 30 derece