İki kez esir düştü ama hiç yılmadı. 5 yıllık esaretten Kurtuluş Savaşı'na

Bu kez de çileli bir dönüş yolculuğu başladı. O dönemin şartlarında gizli gizli trenlere binerek 6 bin 300 kilometreyi bir yılda kat etti. Ve filmlere konu olacak bir yolculuğun ardından 1920'de Anadolu'ya tekrar ayak bastı. Rusya’daki 65 bin esir Türk’ten sadece 20-25 bini yurda dönebildi.