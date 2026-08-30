İki kez esir düştü ama hiç yılmadı. 5 yıllık esaretten Kurtuluş Savaşı'na
30.08.2026 04:14
Son Güncelleme: 30.08.2026 04:15
Trablusgarp'ta, Balkanlar'da ve 1. Dünya Harbi'nde savaşan Hüseyin Hüsnü Aydemir 5 yıl esaret hayatı yaşadı. Sibirya'daki kamptan firar eden Aydemir, Kurtuluş Savaşı'na katıldı. (Haber: Yağız Şenkal)
30 Ağustos 1922'de, yani 104 yıl önce bugün, Mehmetçik, Yunanlar'ı Anadolu'dan söküp atmak için son hamleyi yaptı.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de on binlerce kahramanın emeği var. Hüseyin Hüsnü Aydemir de onlardan biri.
Sarıkamış faciasına tanık olan Hüseyin Hüsnü Aydemir 1916'da Erzincan'da Ruslara esir düştü. O ve silah arkadaşları önce Bakü'ye ardından Moskova'ya ve daha sonra da Sibirya'ya götürüldü.
Bu kez de çileli bir dönüş yolculuğu başladı. O dönemin şartlarında gizli gizli trenlere binerek 6 bin 300 kilometreyi bir yılda kat etti. Ve filmlere konu olacak bir yolculuğun ardından 1920'de Anadolu'ya tekrar ayak bastı. Rusya’daki 65 bin esir Türk’ten sadece 20-25 bini yurda dönebildi.
7 bin 600 kilometrelik bu yolculuk 1 yıl sürdü. 2 yıl Krosnoyarsk'daki askeri kampta esaret altındaydı. O sırada Bolşevik İhtilali nedeniyle güvenlik önlemleri gevşedi. Aydemir 1919'da firar etti.
Hüsnü Aydemir'in torunu olan Oğuz Aydemir, trenlerin altında saklanarak kaçtığını söyledi.
Hüseyin Hüsnü Aydemir yüzbaşı rütbesiyle Milli Mücadele'ye katıldı. Sakarya Muharebesi'nde ve Büyük Taarruz'da savaştı. Kaçan Yunan ordusunu kovalayan ve 17 Eylül 1922'de Bandırma'ya giren askerlerdendi.
Oğuz Aydemir ve Tarihçi-yazar Lokman Erdemir, Hüseyin Hüsnü Aydemir'in öyküsünü genç nesillerin ilham alması için kitaplaştırdı.