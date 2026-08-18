İki sıcak hava dalgası aynı anda geliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı tavan yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusunda yerel sağanak yağış etkili olacak.

Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.