İki valizle evden çıktı, 11 gündür haber alınamıyor

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten iki çocuk annesi Fadime Bilen, "O günden bugüne haber almıyoruz. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Şu an hiçbir haber alınamıyor. Kızımın bulunmasını istiyorum." dedi.

Burhan Bilen ise kızının daha önce de evden ayrıldığını ancak telefonunun açık olduğunu ifade ederek, "Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Telefon numarası, sosyal medya hesapları şu an aktif değil. Bu yüzden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.