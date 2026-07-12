İki valizle evden çıktı, 11 gündür haber alınamıyor
12.07.2026 10:29
Tokat'da 11 gün önce evden ayrılan 17 yaşındaki Ceren Nisa Bilen'den haber alınamıyor.
Tokat'ta genç bir kızdan 11 gündür haber alınamıyor.
Kent merkezinde yaşayan Fadime ve Burhan Bilen çiftinin 17 yaşındaki kızları Ceren Nisa, 1 Temmuz günü öğleden sonra saat 16.30 sıralarında yanına aldığı iki valizle evden ayrıldı.
Ceren Nisa Bilen eve dönmeyince ve telefonlarına da ulaşılamayınca ailesi durumu polise bildirdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceren Nisa'nın bulunması için çalışma başlattı.
"TELEFONU KAPALI"
Kızının hayatından endişe ettiğini belirten iki çocuk annesi Fadime Bilen, "O günden bugüne haber almıyoruz. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Şu an hiçbir haber alınamıyor. Kızımın bulunmasını istiyorum." dedi.
Burhan Bilen ise kızının daha önce de evden ayrıldığını ancak telefonunun açık olduğunu ifade ederek, "Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Telefon numarası, sosyal medya hesapları şu an aktif değil. Bu yüzden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
Kızına dönmesi için çağrıda bulunan Bilen, "Kızım neredeysen çık gel. Sen benim canımsın. Tek isteğim senin bulunman, başka bir şey değil. Gel dön evine; annen, ben, kardeşin perişan olduk. Çok kötü durumdayız lütfen gel." ifadelerini kullandı.