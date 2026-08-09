İkizleriyle ziyareti gündem olmuştu. 71 yaşındaki baba anlattı. "Kızım Anıtkabir'i görünce bir saat ağladı"
09.08.2026 12:52
Son Güncelleme: 09.08.2026 12:53
Evliliklerinin 34. yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz kız çocuğu sahibi olan ve ailecek yaptıkları Anıtkabir ziyaretiyle sosyal medyada ilgi gören Doğan ailesinin hikayesi milyonların yüreğine dokunmaya devam ediyor.
Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59), 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Yıldırım, çocuklarını anne karnında kaybetti.
Anne-baba olmak için yıllarca çabalayan Yıldırım çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.
Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Yıldırım çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Yıldırım çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.
Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailelerinin maddi imkanı olmayan ikizlerin öğretmeni Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Zeynep Bulut, Adıyaman’a gelip aileyi ziyaret etti. Ardından dernek, Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti ile kızlarını Ankara'ya götürdü.
Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.
“KIZLARIM DOĞDUKTAN HEMEN SONRA BABAM VEFAT ETTİ”
Adıyaman'da tüp bebek tedavisi ile 34 yılın ardından ikiz çocuk sahibi olan Abuzer Doğan, çocuklarının dünyaya geldiği gün babasının vefat haberini aldığını söyledi.
Doğan, ''Kızlarım doğmaya yakın babam daha dinç ve iyiydi. Bana 'Oğlum çocuklar ne zaman doğacak?' diye sorardı. Kızlarım doğduğu gün babamı aradım ve çocuklar doğdu dedim. Babam bana 'Gördün mü? İki kız mı? Dokundun mu çocuklarına? dedi. Ben de evet demiştim. Aramızda böyle bir konuşma geçti. Sevinçten ve mutluluktan hastanenin kantinine indim bir süre sonra. Kantinde yaklaşık 500 kişi vardı. Hepsine çay ve simit ikramı yaptım. Yakınlarım bana sen de ye dediler ama simit boğazımdan geçmedi. Meğer babam vefat etmiş. Kızlarım doğduktan hemen sonra babam vefat etti.” dedi.
"KIZIM ANITKABİR'DE BİR SAAT AĞLADI"
Çocukları ve kendileri için dua isteyen Abuzer Doğan, “Dünya malı dünyada kalır. Yaşayacağımız belki 5 sene, 10 sene, çocuklarım da çoluk çocuğuna kavuşsun, çocuklarım helal süt emmiş kişilere denk gelsin yeter. Kimseden bir şey istemiyorum. Ankara'ya gittim ama hemen geldim. Çünkü burada kimse 'Para için gitti' demesin. Kızım Anıtkabir'de 1 saat ağladı. Kızım orada 'Baba ben ölürsem beni buraya gömün' dedi. Allah cümlemizden, milletimizden razı olsun. Doktorlardan, tıptan geri kalmayın. Doğru yoldan şaşmayın." diye konuştu.