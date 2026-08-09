İkizleriyle ziyareti gündem olmuştu. 71 yaşındaki baba anlattı. "Kızım Anıtkabir'i görünce bir saat ağladı"

“KIZLARIM DOĞDUKTAN HEMEN SONRA BABAM VEFAT ETTİ”

Adıyaman'da tüp bebek tedavisi ile 34 yılın ardından ikiz çocuk sahibi olan Abuzer Doğan, çocuklarının dünyaya geldiği gün babasının vefat haberini aldığını söyledi.

Doğan, ''Kızlarım doğmaya yakın babam daha dinç ve iyiydi. Bana 'Oğlum çocuklar ne zaman doğacak?' diye sorardı. Kızlarım doğduğu gün babamı aradım ve çocuklar doğdu dedim. Babam bana 'Gördün mü? İki kız mı? Dokundun mu çocuklarına? dedi. Ben de evet demiştim. Aramızda böyle bir konuşma geçti. Sevinçten ve mutluluktan hastanenin kantinine indim bir süre sonra. Kantinde yaklaşık 500 kişi vardı. Hepsine çay ve simit ikramı yaptım. Yakınlarım bana sen de ye dediler ama simit boğazımdan geçmedi. Meğer babam vefat etmiş. Kızlarım doğduktan hemen sonra babam vefat etti.” dedi.