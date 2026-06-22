İl içi ve il dışı atama takvimi 2026: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu
22.06.2026 10:22
Son Güncelleme: 22.06.2026 10:26
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan yüz binlerce öğretmenin heyecanla beklediği mazerete bağlı yer değiştirme dönemi için takvim netleşti. Bakanlık, 2026 yılı öğretmenlerin il içi, iller arası (il dışı) ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı. Özellikle aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi nedenlerle yer değişikliği yapmak isteyenlerin gözü "Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtındaydı. İşte MEB il içi-il dışı atama tarihleri.
2026 yılı öğretmenlerin il içi ve il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarihler belli oldu. Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.
Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek.
Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN
İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.
İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN