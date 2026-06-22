İl içi ve il dışı atama takvimi 2026: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan yüz binlerce öğretmenin heyecanla beklediği mazerete bağlı yer değiştirme dönemi için takvim netleşti. Bakanlık, 2026 yılı öğretmenlerin il içi, iller arası (il dışı) ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı. Özellikle aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi nedenlerle yer değişikliği yapmak isteyenlerin gözü "Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtındaydı. İşte MEB il içi-il dışı atama tarihleri.