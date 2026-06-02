İl olması beklenen 24 ilçe belli oldu. Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor?

02.06.2026 10:30

Aydın Kayar

Google'da NTV'yi tercih et

Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönündeki beklentiler sürerken, il olmaya en yakın ve gerekli kriterleri taşıyan 24 ilçe netlik kazandı. Nüfus büyüklüğü, şehir merkezine olan uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi zorlu il olma şartlarını karşılayan bu ilçeler, adeta birer il merkezi gibi yönetilmeyi bekliyor. Peki, hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte bağlı bulundukları illerden ayrılarak il statüsü kazanması beklenen o 24 ilçe.

İl olması beklenen 24 ilçe belli oldu. Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor?
iStockPhoto

Nüfus yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumuyla bağlı bulundukları şehirlerin merkezini geride bırakan ilçeler için "il olma" formülü her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, il olması beklenen ilçeler listesi açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki, il olması beklenen ilçeler hangileri? Hangi ilçeler il olma şartı taşıyor? İşte listede yer alan 24 ilçe.

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ 1
iStockPhoto

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ

Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.

 

TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:

 

Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

 

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

 

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314 2
Anadolu Ajansı

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.314

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791 3
Anadolu Ajansı

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 125.791

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894 4
Anadolu Ajansı

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 131.894

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036 5
Anadolu Ajansı

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 132.036

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769 6
Anadolu Ajansı

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 136.769

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572 7
Anadolu Ajansı

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.572

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914 8
Anadolu Ajansı

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 135.914

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098 9
Anadolu Ajansı

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 141.098

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010 10
Anadolu Ajansı

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 158.010

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136 11
Anadolu Ajansı

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 157.136

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156 12
Anadolu Ajansı

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.156

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290 13
Anadolu Ajansı

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 166.290

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476 14
Anadolu Ajansı

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 169.476

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209 15
Anadolu Ajansı

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 170.209

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000 16
Anadolu Ajansı

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 173.000

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251 17
Anadolu Ajansı

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 176.251

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332 18
Anadolu Ajansı

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 187.332

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149 19
Anadolu Ajansı

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 228.149

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480 20
Anadolu Ajansı

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 266.480

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399 21
Anadolu Ajansı

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 277.399

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004 22
Anadolu Ajansı

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 306.004

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939 23
Anadolu Ajansı

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 306.939

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510 24
Anadolu Ajansı

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 358.510

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547 25
Anadolu Ajansı

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 371.547