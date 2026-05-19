İlk adımın 107'nci yılı. 81 ilden gençler Anıtkabir'e koştu
19.05.2026 12:34
81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da düşmanın dört koldan sardığı yurdu kurtuluşa götürmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti.
Bu tarihi günün yıldönümünde ilk tören, Büyük Önder'in ebedi istirahatgahı Anıtkabir'deydi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Bak'ın kırmızı-beyaz karanfillerle süslü, üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Beraberindeki heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'nde sözlerine şöyle başladı:
- "Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurunuzdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışının ve bağımsızlık iradesinin adıdır.
- Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras; bugün de aynı inanç, aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliği; köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir."
Bakan Bak, Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerin inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşıdığını söyledi:
“Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”
Gençlik ve Spor Bakanı, "Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.
Gençlerin gün boyunca ziyaretlerini sürdürdüğü görüldü.
Anıtkabir geçtiğimiz hafta boyunca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle binlerce kişi tarafından ziyaret edilmişti.
Her kademeden okullar, siyasi partilerin gençlik kolları, sendika ve dernekler Atatürk'ün huzuruna çıkmıştı.