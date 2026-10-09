İlk teklifler 14 Ekim'de alınacak. Marmaray'a alternatif yeni demir yolu geliyor
09.10.2026 12:00
Son Güncelleme: 09.10.2026 12:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek hatla Marmaray'a alternatif yeni bir demir yolu bağlantısı oluşturulacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınması öncesi açıklamalarda bulundu; konuşmasında İstanbul ile ilgili önemli bir duyuru da yer aldı.
Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkati çekerek demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri haline geldiğini ifade etti.
Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın 153 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getirdi.
Bu hattın Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına bağladığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucundaki en önemli bölümdür. Yani bu proje, uluslararası doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden birisidir."
Bakan Uraloğlu, hattın hizmete alınmasıyla Trakya'daki üç ilin hızlı tren ağına dahil olacağını söyledi.
Artık Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de hızlı tren konforuna kavuştuğunu dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
“Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11'den 14'e yükseliyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağımızı da 353 kilometrelik ray serimiyle 2 bin 604 kilometreye ulaştırıyoruz. Trakya, artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir. Bu projenin finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu da kullandık.”
Proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üst geçit, 53 alt geçit ve 175 menfez inşa edildiğini anlatan Uraloğlu, 353 kilometrelik ray seriminin tamamlandığını ifade etti.
Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, test sürüşleri ve sertifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.
YOLCULUK SÜRESİ 1,5 SAATE DÜŞECEK
Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın diğer kesimlerinin de tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli zaman tasarrufu sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, şunları ifade etti:
"Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona inşallah çıkmış olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir."
Bakan Uraloğlu, Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran'da modern istasyon binalarının tamamlandığını belirterek, Kapıkule gar sahasındaki genişletme çalışmalarıyla tren yığılmalarının önüne geçildiğini ve sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltıldığını dile getirdi.
Ispartakule-Çerkezköy arasındaki 69 kilometrelik kesimde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik bölümün ise yıl sonuna kadar hizmete açılmasının planlandığını söyledi.
MARMARAY'A ALTERNATİF DEMİR YOLU GELİYOR. İLK TEKLİFLER 14 EKİM'DE ALINACAK
Türkiye'nin demir yolu ağının 14 bin 272 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve diğer hızlı tren projelerinin yapımının sürdüğünü dile getirdi.
Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 27'ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Demir yolu ağını güçlendirecek yeni projelere de değinen Uraloğlu, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nin ilerlediğini, Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'nin Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.
İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesinin 14 Ekim'de yapılacağını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek hatla Marmaray'a alternatif yeni bir demir yolu bağlantısı oluşturulacağını söyledi.
Uraloğlu, Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde de şu bilgileri verdi:
“İstanbul’da boğaz geçişi kıymetli. Marmaray’da 300 tren seferiyle 600-700 bin kişi taşıyoruz. Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar uzanacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de geçecek 120 kilometrelik, çift hatlı demiryolunun 14 Ekim’de ilk tekliflerini almış olacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız.”
Marmaray dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak öne çıkıyor. Halkalı - Gebze hattında 148, Pendik - Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave seferlerle bu sayı 297'ye çıkıyor.
Gebze–Halkalı hattındaki 43 durak bulunuyor:
1. Halkalı
2. Mustafa Kemal
3. Küçükçekmece
4. Florya
5. Florya Akvaryum
6. Yeşilköy
7. Yeşilyurt
8. Ataköy
9. Bakırköy
10. Yenimahalle
11. Zeytinburnu
12. Kazlıçeşme
13. Yenikapı
14. Sirkeci
15. Üsküdar
16. Ayrılık Çeşmesi
17. Söğütlüçeşme
18. Feneryolu
19. Göztepe
20. Erenköy
21. Suadiye
22. Bostancı
23. Küçükyalı
24. İdealtepe
25. Süreyya Plajı
26. Maltepe
27. Cevizli
28. Atalar
29. Başak
30. Kartal
31. Yunus
32. Pendik
33. Kaynarca
34. Tersane
35. Güzelyalı
36. Aydıntepe
37. İçmeler
38. Tuzla
39. Çayırova
40. Fatih
41. Osmangazi
42. Darıca
43. Gebze