İlk teklifler 14 Ekim'de alınacak. Marmaray'a alternatif yeni demir yolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınması öncesi açıklamalarda bulundu; konuşmasında İstanbul ile ilgili önemli bir duyuru da yer aldı.

Uraloğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında Orta Koridor'un önemine dikkati çekerek demir yollarının küresel ticarette ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri haline geldiğini ifade etti.

Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın 153 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getirdi.

Bu hattın Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına bağladığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demir yolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucundaki en önemli bölümdür. Yani bu proje, uluslararası doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden birisidir."