İlkokulda şiddet iddiası. 7 yaşındaki çocuğun dişleri kırıldı, öğretmene soruşturma başlatıldı
10.11.2026 12:06
İstanbul Bahçelievler'deki bir ilkokulda 7 yaşındaki çocuğun, öğretmeni tarafından dövüldüğü edildiği iddia edildi. Öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. (Haber: Erva Balkı)
ÇOCUĞUN İKİ DİŞİ KIRILDI
İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir ilkokulda 7 yaşındaki öğrenciye, öğretmeninin şiddet uygulandığı öne sürüldü. Olayda çocuğun iki dişinin kırıldığı belirtiliyor.
İddiaya göre, her şey 2. sınıfa giden çocuğun zil çalmadan önce sınıftan çıkmak istemesi üzerine başladı.
Çocuğun ifadesine göre; öğretmeni onu önce havaya kaldırdı ardından da yere attı. Düşen çocuğun dişleri kanamaya başladı.
Çocuğun babası Hasan Hüseyin Elveren "Öğretmen ‘Elimden kaydı düştü.’ diyor ama böyle bir şey yok. Çocuk eve geldiği zaman her şeyi bize anlattı." dedi.
İddiaya göre, öğretmen iki dişi kırılan çocuğa düşen dişini peçeteye sararak verdi.
Çocuğun babası ise çocuğa gerekli ilk yardım ve müdahalenin yapılmadığını ve kendilerine de zamanında haber verilmediğini, çocuğun ağzı kanlar içinde okul bitimine kadar beklediğini iddia etti.
AİLE ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Çocuğun durumunu gören aile, önce hastaneye gitti ardından öğretmenden şikayetçi oldu.
Baba Hasan Hüseyin Elveren "Her şeyimiz var hastane darp raporumuz dişini geri yerine takmaya çalışan doktorun raporu. hepimizin çocuğu var hepimiz için çok değerli onlar. gereğinin yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Adli muayene raporunda, çocuğun boynunun sağ ve sol tarafında morluk tespit edildi.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili müfettiş görevlendirildi, adli ve idari soruşturma başlatıldı.