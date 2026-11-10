İlkokulda şiddet iddiası. 7 yaşındaki çocuğun dişleri kırıldı, öğretmene soruşturma başlatıldı

Çocuğun babası Hasan Hüseyin Elveren "Öğretmen ‘Elimden kaydı düştü.’ diyor ama böyle bir şey yok. Çocuk eve geldiği zaman her şeyi bize anlattı." dedi.

İddiaya göre, öğretmen iki dişi kırılan çocuğa düşen dişini peçeteye sararak verdi.

Çocuğun babası ise çocuğa gerekli ilk yardım ve müdahalenin yapılmadığını ve kendilerine de zamanında haber verilmediğini, çocuğun ağzı kanlar içinde okul bitimine kadar beklediğini iddia etti.