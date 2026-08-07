İntihar mektubundan isimleri çıktı, milyarlık vurgun deşifre oldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan şüphelilerin kişisel banka hesapları ile kullandıkları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyetleri kapsamında edinildiği değerlendirilen taşınmazlara da mahkeme kararıyla el konuldu.