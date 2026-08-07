İntihar mektubundan isimleri çıktı, milyarlık vurgun deşifre oldu
07.08.2026 12:53
Elazığ'da tefecilere borçlandığını öne sürerek yaşamına son veren kişinin geride bıraktığı mektuptan yola çıkarak başlatılan operasyonda altı şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da bir intihar mektubundan isimleri çıkan tefecilik şebekesine operasyon yapıldı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik çalışma başlatıldı.
Tefecilere borçlandığını öne sürerek yaşamına son veren kişinin geride bıraktığı mektup üzerine yürütülen ayrıntılı çalışmada, şüphelilerin çek kırmak suretiyle tefecilik yaptıkları belirlendi.
Şüphelilerin ayrıca faizle borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla gayrimenkul ve lüks araçların devrini aldıkları, gerektiğinde üçüncü kişileri kullanarak suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.
1 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
İncelemede, tefecilik suçuna konu yaklaşık 1 milyar lira değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği belirlendi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda sekiz şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer yandan şüphelilerin kişisel banka hesapları ile kullandıkları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyetleri kapsamında edinildiği değerlendirilen taşınmazlara da mahkeme kararıyla el konuldu.