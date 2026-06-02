Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı. 1,5 dakika asılı kalmış
02.06.2026 19:08
Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in (30), düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Türkan Biçer'in yaklaşık 1,5 dakika balkonda asılı kaldığı ve ardından aşağı düştüğü anlar yer aldı.
Türkan Biçer, 25 Mart'ta nişanlısı Fatih Özşen (46) ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi. Yerde çıplak halde bulunan Biçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen gözaltına alındı. Türkan Biçer'in cenazesi toprağa verilirken, Fatih Özşen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Biçer'in nişanlısıyla binaya girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dosyada yer aldı.
Apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.
Davanın "Kasten Öldürme Suçundan" görülmesini talep eden Biçer ailesi ise şüphelinin kızlarını öldürdüğünü iddia etmişti.