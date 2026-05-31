İntihar mı cinayet mi? Boğazını sıkarak asansöre bindirmiş! Balkondan düşerek ölen Türkan'ın son anları
31.05.2026 08:32
Ankara'da nişanlısı ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek can veren Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tutuklu şüpheli nişanlının Türkan'ı boğazını sıkarak asansöre bindirdiği görüldü.
Yenimahalle'de geçen mart ayında 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. (46) ile birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti.
Biçer'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı.
İŞTE TÜRKAN'IN SON ANLARI
Biçer ile nişanlısı F.Ö. ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Apartmanın güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde, Biçer ve F.Ö. arasındaki tartışma ile evdeki hareketlilik ve F.Ö.'nün olay sonrasında elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlar yer aldı.
TUTUKLANMIŞTI
Üzerinde kıyafet olmayan Biçer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı F.Ö. tutuklanmıştı.
Davanın "Kasten Öldürme Suçundan" görülmesini talep eden Biçer ailesi ise şüphelinin kızlarını öldürdüğünü iddia etmişti.