İntikam için yıllar sonra geldi. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı
30.07.2026 10:50
Son Güncelleme: 30.07.2026 13:17
Mersin'de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde dövüldü. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Mersin'de evinin önünde oturan yaşlı adamı feci şekilde döven şüpheli tutuklandı.
Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir kişinin saldırısına uğradı.
BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞTI, KAFASINI TEKMELEDİ
Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı.
KIZI YARDIM ÇAĞIRDI
Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Olay ise evin önündeki güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
380 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını takip etti.
114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması sonucu motosikletle geldiği değerlendirilen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğu tespit edildi.
SALDIRGAN YAKALANIP TUTUKLANDI
Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İTİRAF ETTİ
Zanlının olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle yaşlı adamı dövdüğünü söylediği öğrenildi.
"YÜZDE 1'LİK BİR YAŞAMA ŞANSI OLDUĞU SÖYLENİYOR"
Babasının Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Ayfer Uyanık "Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın." diye konuştu.