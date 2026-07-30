İntikam için yıllar sonra geldi. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı

Zanlının olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle yaşlı adamı dövdüğünü söylediği öğrenildi.

"YÜZDE 1'LİK BİR YAŞAMA ŞANSI OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Babasının Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Ayfer Uyanık "Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın." diye konuştu.