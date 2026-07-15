İrade ve zaferin 10. yılı. Birçok ülkede anma etkinlikleri düzenlendi
15.07.2026 17:50
15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 253 şehidin verildiği 15 Temmuz için Türkiye dahil birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni ve panel düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Tiran'daki Büyük Göl Parkı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Arnavut vatandaşlar ile davetliler katıldı.
Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kazandığı demokrasi zaferinin 10'uncu yılını idrak ettiklerini söyledi.
FETÖ'nün kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen de eğitim kuruluşu olarak tanıtan, dini topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan çok katmanlı uluslararası bir terör ve organize suç örgütü olduğuna işaret eden Erciyes, şöyle konuştu:
"FETÖ'nün yegane hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu varsaymak büyük bir yanılgıdır. Örgüt, insani yardım, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin arkasına sığınarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmaya gayret göstermekte, vergi kaçakçılığından kara para aklamaya ve göçmen kaçakçılığına uzanan yasa dışı faaliyetlerle bulundukları ülkelerin kamu düzenini tehdit etmektedir."
Maalesef FETÖ halen bazı dost ülkelerdeki varlığını çeşitli kisveler altında devam ettirmektedir. Stratejik ortağımız Arnavutluk'un ülkemizin yaşamış olduğu acı tecrübeleri yaşamaması için, FETÖ'nün ne denli büyük bir tehdit olduğunu her fırsatta Arnavut dostlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'nün karanlık emelleri konusunda Arnavutluk kamuoyundaki farkındalığın artması için gayretlerimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."
İTALYA VE MALTA
İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Fahrettin Altun'un ortaklaşa ev sahipliğinde etkinlik yapıldı.
Programa Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Azerbaycan'ın Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov, Kırgızistan'ın Roma Büyükelçisi Ermek Omuraliev'in aralarında bulunduğu çok sayıda diplomat ve ilgili katıldı.
Büyükelçi Prof. Fahrettin Altun 10 yıl önce bugün Türkiye'nin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir taaruza ve ihanete maruz kaldığını belirterek, "Bir yanıyla menfur bir darbe girişiminin hedefi oldu ama esas itibarıyla muhatap olduğumuz şey darbe görünümlü bir işgal girişimiydi." diye konuştu.
Malta'daki tarihi Türk Şehitliği'nde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
KUDÜS
İsrail işgali altındaki Filistin toprağı Doğu Kudüs'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma etkinliğinde, Muavin Konsolos Berk Cem Tatar konuşma yaptı.
YUNANİSTAN
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde büyükelçilik yerleşkesinde düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının Atina'daki temsilcileri katıldı.
Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Erciyes, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 10 yıl önceki darbe girişiminin sadece Türk devletine değil, aynı zamanda Türk milletinin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yöneltilmiş kanlı bir terör saldırısı olduğunu vurguladı.
KAZAKİSTAN
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi, darbe girişiminin 10'uncu yılında dualarla anıldı. Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek, Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kazakistan Temsilcisi Ahmet Budan, Astana'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve basın mensupları katıldı.
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehitleri anmak üzere tören düzenlendi. Girne kentindeki Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen şehitleri anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.