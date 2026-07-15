İrade ve zaferin 10. yılı. Birçok ülkede anma etkinlikleri düzenlendi

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı Türk milletinin kazandığı demokrasi zaferinin 10'uncu yılını idrak ettiklerini söyledi.

FETÖ'nün kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen de eğitim kuruluşu olarak tanıtan, dini topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan çok katmanlı uluslararası bir terör ve organize suç örgütü olduğuna işaret eden Erciyes, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün yegane hedefinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu varsaymak büyük bir yanılgıdır. Örgüt, insani yardım, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin arkasına sığınarak ve dini değerleri istismar ederek dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kazanmaya gayret göstermekte, vergi kaçakçılığından kara para aklamaya ve göçmen kaçakçılığına uzanan yasa dışı faaliyetlerle bulundukları ülkelerin kamu düzenini tehdit etmektedir."

Maalesef FETÖ halen bazı dost ülkelerdeki varlığını çeşitli kisveler altında devam ettirmektedir. Stratejik ortağımız Arnavutluk'un ülkemizin yaşamış olduğu acı tecrübeleri yaşamaması için, FETÖ'nün ne denli büyük bir tehdit olduğunu her fırsatta Arnavut dostlarımıza anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'nün karanlık emelleri konusunda Arnavutluk kamuoyundaki farkındalığın artması için gayretlerimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."